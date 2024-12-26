Церковный праздник Филимонов день отмечается 27 декабря 2024 года: традиции и запреты для православных Евгения ТрубицкаяКаждый год 27 декабря православная церковь вспоминает святых мучеников Аполлония, Филимона, Феотиха и Ариана.