Церковный праздник Филимонов день отмечается 27 декабря 2024 года: традиции и запреты для православных Евгения ТрубицкаяКаждый год 27 декабря православная церковь вспоминает святых мучеников Аполлония, Филимона, Феотиха и Ариана.
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