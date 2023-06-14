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InfoBRICS сообщает, что ВСУ потеряли большую часть БМП Bradley из-за недооценки возможностей российских войск

InfoBRICS сообщает, что ВСУ потеряли большую часть БМП Bradley из-за недооценки возможностей российских войск

Украинские войска потеряли большую часть американских БМП Bradley из-за того, что западные государства недооценили возможности ВС РФ.

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