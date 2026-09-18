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Ташуев об уходе из «Енисея»: «У меня большой потенциал. Я взял команду и привил свой смотрибельный стиль. В прошлом году на футбол в Красноярске ходили по 8 тысяч, до меня – по 2»

Сергей Ташуев объяснил уход из « Енисея » расхождениями между его амбициями и возможностями руководства.

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