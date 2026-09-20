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Ukraine attacks Russia on last day of elections, killing 2

Ukraine targeted Russia with more than 1,000 drones and a newly developed ballistic missile Sunday in what the Moscow mayor described as the largest such attack on the nation's capital.

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