Два человека погибли в Барнауле в новогоднюю ночь при пожаре из-за пылесоса

Произошло короткое замыкание Пожар в Барнауле / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю В Барнауле ночью 1 января произошел пожар в доме по улице Северо-Западная, в котором погибли мужчина и женщина, сообщает алтайское МЧС в своем Telegram-канале.