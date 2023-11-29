Ученые выясняли, что пассивный образ жизни увеличивает риск депрессии

Снижение веса является наиболее эффективным средством профилактики депрессии.Бразильские ученые из Университета Сан-Паулу пришли к выводу, что малоподвижный образ жизни без умственных упражнений повышает вероятность развития депрессии.
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