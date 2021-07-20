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Авиаперелеты по стране станут дешевле для семей с детьми

Авиаперелеты по стране станут дешевле для семей с детьми

В России установят специальные льготные тарифы на авиабилеты для семей с детьми. Программой предусмотрено снижение тарифов на авиаперелеты для осуществления пассажирами семейных поездок, разницу в стоимости авиакомпаниям компенсирует государство.

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