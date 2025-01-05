В Госдуме хотят обязать телеканалы использовать в рекламе образы многодетных семей

Речь идет не обо всей рекламе, а только о той, которая направлена на пропаганду семейных ценностей В Госдуме разработали законопроект, в ряде случаев обязывающий использовать в рекламе образ многодетной семьи.
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