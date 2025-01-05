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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Госдуме хотят обязать телеканалы использовать в рекламе образы многодетных семей

В Госдуме хотят обязать телеканалы использовать в рекламе образы многодетных семей

Речь идет не обо всей рекламе, а только о той, которая направлена на пропаганду семейных ценностей В Госдуме разработали законопроект, в ряде случаев обязывающий использовать в рекламе образ многодетной семьи.

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Комментарии
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фарид сабиров
Кто голоссыет за рекламу те сволочи. То что рекламируют это заведомо говно , а говнюе
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17 час.
фарид сабиров
говнюки рекламщики ВРАГИ нас ПЕНСИОНЕРОВ. Я их ненавижу всеми фибрами души и других половых органов.
Ответить
17 час.

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