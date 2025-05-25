В Новосибирске сносят шесть недостроенных школ

Подробности стали известны на заседании парламентского комитета по строительству, ЖКХ и тарифам. Тему поднял заместитель председателя комитета Евгений Покровский, обратившийся с вопросом к профильному министру Дмитрию Богомолову: — Год назад, как вы помните, было опечатано строительство школ.
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