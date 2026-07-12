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Вероника Яметова: «В академии Плющенко очень интенсивные тренировки. Работаем над тройным акселем и четверным сальховом, иногда – над лутцем»

Фигуристка Вероника Яметова назвала тяжелыми тренировки в академии Евгения Плющенко .  В 2025 году Яметова перешла в группу Сергея Давыдова и переехала в Москву из Екатеринбурга.

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