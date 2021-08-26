ЭНЕРГИЯ ДНЯ 27 августа 2021 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 27 августа 2021 года

Энергетический прогноз на двадцать седьмое августа две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1197 =Большинство заболеваний начинают развиваться в организме человека от негативных и пессимистичных мыслей=Вера – это состояние разума, образ мышления, внутренняя уверенность, основанная на знании Законов Разума = Вознесение начинается тогда, когда человек начинает проживать Жизнь, сотворяя свои фантазии в своей Реальности = Вопрос: "А что подумают люди?", - должен стоять на самом последнем месте; по сути, всем всё равно: Жизнь- то твоя.

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Сергей
БЛАГОДАРЮ!
Ольга
Благодарю! 🙏
Ирина Авдеева
Принимаю и благодарю!
Irina Karamysheva (Карамышева)
ПОНРАВИЛОСЬ ВЫРАЖЕНИЕ: "Каждый человек несёт ответственность за свои мысли и, соответственно, и за будущее Планеты и всего Человечества". БЛАГОДАРЮ!

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