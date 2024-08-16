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Царьград

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"Скоро нужно будет убежище": Ким Дотком раскрыл, чем обернётся для Зеленского "Курская авантюра"

"Скоро нужно будет убежище": Ким Дотком раскрыл, чем обернётся для Зеленского "Курская авантюра"

Авторитетный бизнесмен из Германии Ким Дотком раскрыл, чем обернётся для Владимира Зеленского "Курская авантюра".

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Комментарии
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Анна Ахметзянова
Зеленский комик и продолжает играть на публику,но без помощи бывших союзных государств ему не удалось бы так продвинуться вглубь России.
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20 час.

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