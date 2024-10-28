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Царьград

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В минэкологии объяснили причину массовой гибели рыбы в Челябинской области

В минэкологии объяснили причину массовой гибели рыбы в Челябинской области

Специалисты обследовали территорию водоема в Чесменском районе, где была спущена вода.Специалисты государственного надзора Министерства экологии Челябинской области выехали на место происшествия, где зафиксировали факт массовой гибели рыбы.

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