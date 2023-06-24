Военное обозрение

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В ряде регионов России из-за действий ЧВК «Вагнер» введён режим КТО

В ряде регионов России из-за действий ЧВК «Вагнер» введён режим КТО

В связи с текущей обстановкой в ряде российских регионов, на территории нескольких областей Российской Федерации введен режим КТО (контртеррористической операции).

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