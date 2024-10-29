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«Атлетико» поздравил Родри с «Золотым мячом»: «Мы видели, как ты развивался и рос. Наблюдать за твоими успехами – большая честь для нас»

«Атлетико» поздравил Родри с «Золотым мячом»: «Мы видели, как ты развивался и рос. Наблюдать за твоими успехами – большая честь для нас»

На церемонии, прошедшей вчера в Париже, 28-летний испанец стал обладателем приза лучшему футболисту года по версии France Football.

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