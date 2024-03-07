Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 766 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгийюра Гончар
    Те , кто покупает новую машину , НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ как живут люди на пенсию в 12-13 тысяч!!А многим таким пенсионерам з...Репортаж из-за МК...
  • Valentina Medvedeva
    И вы при этом присутствовали ???Они заслужили без...
  • Людмила Байкова Байкова
    Кто скажет мне,чем сионисты отличаются от фашистов? Сионисты даже безжалостней, чем фашисты. Сколько же детей,женщин,...На выход. Россия ...

Еврокомиссия предупреждает о конфликтах между странами ЕС из-за воды

Еврокомиссия предупреждает о конфликтах между странами ЕС из-за воды

Politico: ЕК увидела риск конфликта между странами Евросоюза из-за дефицита воды Страны Евросоюза могут начать враждовать из-за дефицита водных ресурсов, пока растет тенденция нехватки воды, а к концу столетия частые засухи грозят сократить экономический рост ЕС на 7%, считает ЕврокомиссияФото: Louis Witter / Getty Images Нехватка воды может спровоцировать конфликт между странами Евросоюза, неподготовленными к глобальному потеплению, считает Еврокомиссия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх