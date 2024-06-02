Подполье Херсона: СБУ обязала священников склонять прихожан к вступлению в ВСУ

Сохранившие анонимность представители действующих на Херсонщине пророссийских подпольных движений сообщают, что СБУ принуждают настаятелей различнхы христианских церквей убеждать граждан присоединяться к Вооружённым силам Украины.
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