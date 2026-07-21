Освобождённые города ЛНР встречали военнослужащих России как родных.Герой России, военный корреспондент и кандидат в Госдуму Евгений Поддубный, принимавший участие в освобождении Северодонецка, в беседе с РИА Новости поделился воспоминаниями о том, как местные жители встречали российскую армию летом 2022 года.