Сегодня, 16 марта, в Михайловке прошел первый игровой день Первенства Волгоградской области по мини-футболу среди мальчиков 2013 г.
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Сегодня, 16 марта, в Михайловке прошел первый игровой день Первенства Волгоградской области по мини-футболу среди мальчиков 2013 г.