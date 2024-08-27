Болото «Клюква» в Тульской области получило статус памятника природы

Правительство Тульской области опубликовало постановление о создании особо охраняемой природной территории регионального значения - памятника природы «Участок хвойно-широколиственного леса с олиготрофным болотом «Клюква».
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