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Банда ленинградских милиционеров-беспредельщиков, собравшихся свергать власть в СССР. Криминал под политическим соусом

Банда ленинградских милиционеров-беспредельщиков, собравшихся свергать власть в СССР. Криминал под политическим соусом

Они уже ранее совершали преступления, и ленинградская милиция сбилась с ног в поисках бандитов, но никто и предположить не мог, что всё это - дело рук организованного сообщества, опьяненного идеей свержения власти, а не обычных убийц, ослепленных жаждой наживы.

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