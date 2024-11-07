Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 420 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Е
    Т.е. Германию и Польшу он уже с карты стёр?«Нам не нужны гра...
  • Анатолий Страшко
    Любимцева, не будьте наивной. Ваши сентенции похожи на их представления -народ России рассердится и сметёт Путина. Ге...Украинские мужики...
  • Светлана Зуева
    Да дайте ж этим туловищам валерьянкиБондаренко огорош...

Квадратура Трампа: в Вашингтоне есть много идей замирения на Украине, но ни одна из них не подходит России

Квадратура Трампа: в Вашингтоне есть много идей замирения на Украине, но ни одна из них не подходит России

The Wall Street Journal со ссылкой на своих конфидентов в окружении избранного президента Трампа пишет, что советники последнего предлагают ему следующий план решения украинской проблемы: заморозку боевых действий по линии фронта, «закрепление» за Россией уже занятых ею территорий, но без бридического признания их российскими, демилитаризованную зону и остановку интеграции Киева в НАТО на 20 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх