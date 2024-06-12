Bang Bang Education: спрос на ИИ у российских дизайнеров вырос на 212%

Спрос на искусственный интеллект (ИИ) для использования в дизайне увеличился на 212%. Об этом говорится в исследовании школы дизайна и технологий Bang Bang Education, которое имеется в распоряжении "Газеты.
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