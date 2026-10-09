‼️🇺🇦⚡️ Россия стремится отрезать левобережную Украину от поставок электроэнергии с правого берега Днепра — заявили в Раде ▪️По словам нардепа Городняка, Армия России наносит массированные удары по линиям электропередачи, пытаясь нарушить энергоснабжение всего левобережья.
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