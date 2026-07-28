Масштабная ночная атака БПЛА на регионы России

Масштабная атака беспилотников ВСУ прошла этой ночью и ранним утром по ряду регионов России. Так, над столичным регионом были сбиты, по сообщениям мэра Москвы, не менее 81 беспилотника ВСУ, а всего более 390 БПЛА летели с 20:30 до 06:30 утра в направлении Московского региона, большая часть которых была нейтрализована, ещё не долетев до Подмосковья.