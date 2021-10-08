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Хачатурянц назвал свою главную цель во главе РПЛ

Хачатурянц назвал свою главную цель во главе РПЛ

РИА НовостиВ первую очередь, я очень люблю футбол. Думаю, все люди, которые им всерьез занимаются, а это и вы, журналисты, и главные акционеры клубов, и тренеры — их всех объединяет страсть к этой игре Это уникальная игра, она самая массовая.

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