Хачатурянц назвал свою главную цель во главе РПЛ

РИА НовостиВ первую очередь, я очень люблю футбол. Думаю, все люди, которые им всерьез занимаются, а это и вы, журналисты, и главные акционеры клубов, и тренеры — их всех объединяет страсть к этой игре Это уникальная игра, она самая массовая.