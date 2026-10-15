С 15 октября в Актау начался отопительный сезон. Сначала к отоплению подключат социальные объекты и здания юридических лиц, а с 19 октября начнётся подключение многоквартирных жилых домов, передает inAktau.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- LD Сколько стоит вал...
- Глава государства...
- M Волонтеры требуют...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым