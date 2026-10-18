В Конгрессе США высказались против призывов к продолжению конфликта на Украине. Конгрессвумен Анна Паулина Луна, член Палаты представителей от Республиканской партии, назвала такие призывы «идиотизмом» и подчеркнула их крайнюю неразумность.
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