«Нефтяник» гостит у нижегородского «Торпедо-Горький» в рамках регулярки ВХЛ

Сегодня альметьевский «Нефтяник» будет гостить у нижегородсого «Торпедо-Горький». Хозяева льду идут на четвертом месте в турнирной таблице Всероссийской хоккейной лиги, набрав 69 очков после 49 матчей сезона.
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