МИД Эквадора: въезд россиян в страну проходит в нормальном режиме

www.globallookpress.com/Rafael Rodriguez/ZUMAPRESS.com Въезд россиян в Эквадор проходит в нормальном режиме, решения о допуске или отказе во въезде принимаются на основе миграционного законодательства, сообщает министерство иностранных дел страны в социальной сети X.
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