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Вандалы в Оренбургской области разбили древние надгробия кочевников

Вандалы в Оренбургской области разбили древние надгробия кочевников

Массовые захоронения конца XVII — начала XX века расположены на одном из участков Буртинской степи. Каждая такая могила — уникальный памятник истории с артефактом в виде небольшого столба из ракушечника с вырезанным орнаментом и надписью из Корана.

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