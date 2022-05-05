Вандалы в Оренбургской области разбили древние надгробия кочевников

Массовые захоронения конца XVII — начала XX века расположены на одном из участков Буртинской степи. Каждая такая могила — уникальный памятник истории с артефактом в виде небольшого столба из ракушечника с вырезанным орнаментом и надписью из Корана.
Массовые захоронения конца XVII — начала XX века расположены на одном из участков Буртинской степи. Каждая такая могила — уникальный памятник истории с артефактом в виде небольшого столба из ракушечника с вырезанным орнаментом и надписью из Корана.
Свежие комментарии