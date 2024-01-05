Рейдеры захватили храм УПЦ в Малом Кучурове на Буковине

Рейдеры пытались проникнуть на территорию Николаевского храма УПЦ в селе Малый Кучуров Черновицкой области, используя ломы и болгарки.
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