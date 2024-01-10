Суд оштрафовал «Жара ТВ» на миллион рублей за неверную возрастную маркировку

Таганский суд Москвы оштрафовал развлекательный телеканал «Жара ТВ» на 1 миллион рублей за неверную возрастную маркировку контента с ЛГБТ-тематикой (экстремистская организация, запрещена в России), сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
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