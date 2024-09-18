"Более 150 тысяч человек". Томенко объявил о повышении зарплат бюджетникам Алтая

Заработные платы вырастут с 1 октября В Алтайском крае с 1 октября повысят зарплаты работникам бюджетной сферы, причем не только проиндексируют, но и увеличат дополнительно за счет бюджета региона, сообщил губернатор Виктор Томенко в своем Telegram-канале.