"Более 150 тысяч человек". Томенко объявил о повышении зарплат бюджетникам Алтая

Заработные платы вырастут с 1 октября В Алтайском крае с 1 октября повысят зарплаты работникам бюджетной сферы, причем не только проиндексируют, но и увеличат дополнительно за счет бюджета региона, сообщил губернатор Виктор Томенко в своем Telegram-канале.
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