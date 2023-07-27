Симптомы, осложнения, прививки: все, что нужно знать о ветрянке

Что такое «бессимптомное» течение ветрянки и как в этом случае вообще узнать, что вы ею переболели? фото: Getty ImagesМожно ли заболеть ветрянкой повторно, если она уже была в детстве? Бывают ли у ветрянки осложнения? Почему врачи не советуют прививать от ветрянки детей, но настоятельно советуют вакцинацию взрослым? Сейчас расскажем! Ирина Булеева врач-терапевт Екатерина Морозова врач-педиатр Удивительно, сколько еще вопросов оставила нам ветрянка уже после того, как мы написали две подробнейшие статьи: о ветрянке у детей и о ветрянке для взрослых.