Parents.ru

251 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Степан Капуста
    Эй, писаки! Хватит кошмарить обывателей! Эти кошмарные случаи их не предостерегут, ничему не научат, не застявят о че...Врачи обнаружили ...
  • Владимир Петров
    В 67 лет - запросто и без всякой магии. Вседа ржал над всякими ведунами и предсказателями:.. Забавно, когда какой-ниб...Камыши, ракушки и...
  • Валентин Щербаков
    Зря похвастался, теперь будут проблемы...Камыши, ракушки и...

Симптомы, осложнения, прививки: все, что нужно знать о ветрянке

Симптомы, осложнения, прививки: все, что нужно знать о ветрянке

Что такое «бессимптомное» течение ветрянки и как в этом случае вообще узнать, что вы ею переболели? фото: Getty ImagesМожно ли заболеть ветрянкой повторно, если она уже была в детстве? Бывают ли у ветрянки осложнения? Почему врачи не советуют прививать от ветрянки детей, но настоятельно советуют вакцинацию взрослым? Сейчас расскажем! Ирина Булеева врач-терапевт Екатерина Морозова врач-педиатр Удивительно, сколько еще вопросов оставила нам ветрянка уже после того, как мы написали две подробнейшие статьи: о ветрянке у детей и о ветрянке для взрослых.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх