Богатые и знаменитые в Дубае посмотрели балет «Кострома»

В Дубае, на сцене театра Zabeel 14 февраля, в рамках межгосударственного культурно-образовательного проекта «Танцевальная увертюра мира», посвященного странам БРИКС, русский национальный балет «Кострома» представил «Национальное шоу России».
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