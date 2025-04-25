АР узнала о незащищенном доступе в интернет из офиса министра обороны США

Министр обороны США Пит Хегсет в своем офисе пользовался незащищенным интернет-соединением в обход протоколов безопасности Пентагона, чтобы вести переписку в чатах мессенджера Signal на персональном компьютере, сообщили Associated Press два осведомленных источника.
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