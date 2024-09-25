Белый дом заявил, что не видит заинтересованности Путина в диалоге по продлению ДНСВ. Какие условия выдвигает Россия?

Будь в курсе✴

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация президента США Джо Байдена видит заинтересованности российского лидера Владимира Путина в возобновлении переговоров по продлению российско-американского Договора о сокращении стратегических вооружений (ДСНВ).