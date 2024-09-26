Для большинства москвичей важны площадки для выгула собак при выборе жилья

Большинство - 72% - москвичей считают наличие площадок для выгула собак важным фактором при выборе жилья, подходящего для жителей с питомцами, а 68% участников опроса заявили о важности сервиса по выгулу животных.
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