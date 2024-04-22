Китай опускается под землю и тонет!

Китайским товарищам нужно начать понимать, что происходит с Поднебесной! Данные, полученные во время изучения ситуации, прямо указывают на то, что многие города КНР в буквальном смысле уходят под землю, проваливаются.
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