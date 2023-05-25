Страна и люди

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"Вагнер" уходит на отдых

"Вагнер" уходит на отдых

Пригожин объявил о начале вывода сил ЧВК "Вагнер" из Артемовска.На смену "Вагнеру" зайдут силы МО РФ и РосгвардииРанее Пригожин заявлял, что до 1 июля ЧВК "Вагнер" на фронте не будет - ЧВК будет пополняться и отдыхать после многомесячных боев.

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