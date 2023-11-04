Жизнь - театр
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Жизнь - театр

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  • Владимир Алтайцев
    Как плохо, что  уходят  такие  люди. Увы, есть незаменимые. ЕСТЬ!😥😥😥😥😥😥😥Пост Памяти худож...

Спасенные бойцом в зоне СВО кот и пес обрели новый дом в Башкирии.

Спасенные бойцом в зоне СВО кот и пес обрели новый дом в Башкирии.

Сегодня пес по кличке Пират и котик Фугас живут с мамой своего спасителя  В середине августа в башкирском селе Чишмы состоялась долгожданная встреча пса по кличке Пират и кота Фугаса, прибывших из зоны проведения специальной военной операции.

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