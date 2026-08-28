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Отказ от государственных званий, 60 лет с одной женой и сын-копия: Настоящая жизнь Юрия Цурило

Отказ от государственных званий, 60 лет с одной женой и сын-копия: Настоящая жизнь Юрия Цурило

На экране Юрий Цурило запомнился зрителям по ролям суровых, сильных и опасных мужчин. Фигуристый, с резкими чертами лица и тяжелым взглядом, он казался идеальным исполнителем роли силовиков, криминальных авторитетов и людей с непростым характером.

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