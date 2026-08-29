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Владимирские новости

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В России отметили Ореховый Спас 29 августа

В России отметили Ореховый Спас 29 августа

Ореховый Спас, отмечаемый 29 августа, связан с традицией освящения орехов и хлеба нового урожая в храме, а также с народными приметами о связи урожая орехов и хлеба.

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