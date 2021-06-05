Брюс Кэссиди: «Все знали, что Холл умеет забивать. Но то, как он отрабатывает в обороне, стало приятным сюрпризом»

Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди поделился мнением об игре форварда Тэйлора Холла в обороне. В третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Айлендерс» (2:1 ОТ, 2:1) в его сменах соперники ни разу не бросили в створ ворот «Брюинс» в равных составах.
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