Брюс Кэссиди: «Все знали, что Холл умеет забивать. Но то, как он отрабатывает в обороне, стало приятным сюрпризом»

Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди поделился мнением об игре форварда Тэйлора Холла в обороне. В третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Айлендерс» (2:1 ОТ, 2:1) в его сменах соперники ни разу не бросили в створ ворот «Брюинс» в равных составах.