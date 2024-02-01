Жителей Москвы предупредили о появлении на улицах собачьего яда

В столице Российской Федерации ядовитые вещества оказались обнаружены прямо на улицах. Сведениями о происшествии, которое затронуло Пресню и Измайлово, поделилась одна из жительниц, которая заметила странное состояние собственного пса.
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