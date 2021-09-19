Глядя на эту толпу людей, с трудом верится, что организовавшие такое скопление людей в первый день голосования, действительно позаботились о здоровье избирателей

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаГлядя на эту толпу людей, с трудом верится, что организовавшие такое скопление людей в первый день голосования, действительно позаботились о здоровье избирателей автор - .и немного обо всем "Наша основная задача – сохранить здоровье наших граждан".Вернуться к статье2610НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДядя Саша PolichekСказать нечего, остаётся только "свистеть" и вбрасывать.Лада МираПосле обеда сегодня ходили на выборы. На нашем участке были двое нас и пока неспешно читали "простыни" ещё человека 3 проголосовали интересно то что у нас в городе несколько партий коммунистов, пришлось сокращать по за главным буквам отыскивая КПРФ и кандидат был ниже середины списка. Вот мудрилы хитрож... е, могу представить как народ, особенно старики проголосовали за однодневки собранные в начале списка... Проголосовали, а осадочек остался.Марина ПоддубскаяСмойте свой осадочек. Порядок кандидатов в списках определялся жребием, который можно было видеть по ТВ. И Ваша любимая, как я поняла, КПРФ вытянула первый номер.ИИринаТак и второй бюллетень был -одномандатники . Я сама чуть не лопухнулась ,на моем участке (Москва ) строка -Коммунистическая Партия Коммунисты России -кандидат Курганов , а ниже строка -Коммунистическая Партия Российской Федерации -кандидат Курганский . Вот что творят ,чтобы запутать людей .Сергей Влад Мальченкозасуетились либерасты. трясёт бедных, деньги нужно отрабатывать. Нормальные выборы. во всяком случае честнее американского голосования по почте!ИИринаЧто ,на либерастах замкнуло ? При чем здесь они ? Единственные две реальные политические партии в РФ -это партия власти и КПРФ .Марина ПоддубскаяГнилой материальчик.Вера ТишкинаНе было никаких толп!!! А меры, о несоблюдении которых так печется автор материальчика, были приняты - ВСЕМ было предложено голосовать удаленно, чтоб не ходить на участки!ВВВиктория ВикторияА вы что на ВСЕХ участках по все РФ побывали?Лариса ШемисоваА вы посмотрите сколько голосовали, я была на второй день- в тот момент одна была, зато 6 членов комиссии и море наблюдателей, правда все в масках и на расстоянии.Евгений УлановЭто фото не с выборов! Очередной фейк!!!АлексейОчередное козлоумствование по принципу-хорошо быть кисою, хорошо собакою, где хочу посикаю, где хочу накакаю.МВмихаил валеевПравильноАлександр ПоповНашу больницу как раз в пятницу погнали.ИИринаА чиновники ,и платные шавки власти кремлеботы ,будут нагло врать ,что никого не гнали голосовать из бюджетников ,полицейских ,росгвардейцев , студентов и других . Для этого власти и понадобилась пятница ,а не из-за "заботы о здоровье народа ".Михаил ЕграшинЖдем очередной волны Т-вируса, с повышенной смертностью среди тех, кто против ЕР. Основное осложнение на почки, Росгвардия уже предупреждена.ААалиса алискатем, кто поддерживает автора- фейкомета, путин уже практически прямым текстом сказал "хватит бухтеть, что все плохо у нас и все не так и не этак, идите, уже, наконец, и проголосуйте, черти полосатые!"Сергей"Хозяева" кинувшие своих крепостных в первый день голосования меньше всего пекутся об их здоровье.. Им нудна власть, чтоб и дальше оставаться хозяевами...Тамара ФроловаВот это активность!MICHAEL KOROSTYLEVЧушь какая-то! Ни на одном участке такого не было. Фотография - обычный фейк. Кому-то очень хочется продлить грязи. Кроме того, статья жутко безграмотная. В общем - грязная работа... 👻Александр Широковсовершенно верно, это фейк...Марина Трянинас трудом нашла школу, в которой разместился участок для голосования -нет никаких указателей, рассылок, оббегала 3 школы!!, участок разместили на втором этаже - в районе очень много пожилых, подниматься на второй этаж им тяжело, на самом участке нет ни одного стула, ставить подпись пришлось стоя!!! такое безобразие я увидела впервые!!! по поводу дистанционного голосования... в списке цик я указана по старому адресу (адрес изменился в связи с переездом), поэтому проверка, которая длилась 10 дней!!! (это при наличии цифровизации), показала отличие в адресах и заблокировала мне дистанционное голосование, тех поддержка сабботировала мои обращения... Короче, организация голосования безобразноеАлександр ШироковБрехня!!! Я не знаю где и когда это было снято, но это фейк! Нигде такой толпы не было!ИИринаХа ,понятно -какие методички дали вам ,злобным и платным путинским шавкам кремлеботам .Александр Широкова какие дали вам - навальновским шлюхам? а что ж ты личико то прячешь? такая страшная?ВВВиктория Виктория"Как мне подсказывает интуиция, что все меры по сохранению здоровья граждан будут направлены на последний день голосования. Думаю, что причина всем известна."...... Была в последний день: народу - 3 человека вместе со мной. Биллютени выдвют либо без маски, либо маски весят на одном ухе. Только охрана при входе была в масках Да и сами избиратели были со спущенными масками..... Так что декларации о заботе о здоровье населения - лажа. И прошедшие выборы - фарс, шоу, лотерея с роизыгрышом машин, квартир и прочего.... Особенно, впечатлило, что один из призов выиграл Песков....Комментировать
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