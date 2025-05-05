В Сумской области объявили экстренную эвакуацию жителей

МОСКВА, 5 мая, ФедералПресс. Глава Сумской районной государственной администрации Михаил Мельник призвал жителей украинских городов Белополье и Ворожба немедленно покинуть свои дома и эвакуироваться в более безопасные районы.
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