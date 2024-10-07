Прогноз погоды в Крыму на 7 октября

Прогноз погоды в Крыму на 7 октябряВ Симферополе +20 и дождьВ Севастополе +21 и небольшой дождьВ Евпатории +21 и дождь с грозойВ Черноморском +20 и дождь с грозойВ Джанкое +22 и небольшой дождьВ Ялте +22 и дождьВ Алуште +23 и небольшой дождьВ Керчи +24 и дождьВ Армянске +20 и дождь Читать подробнее>>> .