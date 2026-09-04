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Царьград

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Mash: Почему в России на 40% возросло число случаев мужского бесплодия

Mash: Почему в России на 40% возросло число случаев мужского бесплодия

Врачи назвали основные причины мужского бесплодия. Среди молодых мужчин 30-35 лет все чаще встречаются те, что не способны стать отцами.

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