Mash: Почему в России на 40% возросло число случаев мужского бесплодия

Врачи назвали основные причины мужского бесплодия. Среди молодых мужчин 30-35 лет все чаще встречаются те, что не способны стать отцами.
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